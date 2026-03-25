ФАС предложила переходный период для рекламы в Telegram и YouTube до конца 2026 г.
12:05 25.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Для размещения рекламы в Telegram и YouTube требуется переходный период до конца 2026 года. В этот срок ответственность за распространение рекламы на таких ресурсах применяться не будет. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.
Речь идет о корректировке практики применения законодательства о рекламе на фоне ограничений доступа к ряду иностранных интернет-платформ в России и перераспределения рекламных бюджетов на другие каналы.
«Очевидно, что хозяйствующим субъектам требуется время для адаптации к новым правилам и переориентированию на другие рекламные каналы. Поэтому в отношении рекламы в Telegram и Youtube необходим переходный период до конца 2026 года, в течение которого меры ответственности за распространение рекламы на таких ресурсах применяться не будут», — говорится в сообщении.
Отмечается, что, согласно части 10.7 статьи 5 Федерального закона «О рекламе», не допускается распространение рекламы на информационных ресурсах, доступ к которым ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации. В частности, речь идет о платформах, в отношении которых Роскомнадзор ввел ограничения или замедление работы.
В настоящее время направленная Роскомнадзором информация находится на рассмотрении в ФАС. По фактам размещения рекламы в Telegram и YouTube ведомство анализирует содержание рекламы, дату заключения договора, дату введения ограничений на работу платформы, дату публикации рекламы, а также основания ее размещения, включая договоры и платежные поручения.
«При этом контроль за соблюдением законодательства о рекламе при размещении рекламы на платформах, ограничения в отношении которых были введены ранее, а также на VPN-сервисах будет продолжен с применением соответствующих мер ответственности. Размещение рекламы на таких ресурсах не допускается», — подчеркнули в ФАС.
НОВОСТИ
- 12:20 25.03.2026
- РФ надо срочно принять меры, чтобы не допустить рост цен на АЗС — Новак
- 12:00 25.03.2026
- Ориентация лидеров ЕС на лидера США может подорвать их авторитет внутри стран — Politico
- 11:59 25.03.2026
- Триллер «Вершина» Юрия Быкова снимали в «Виртуальной студии Горького 55.8» в Москве
- 11:49 25.03.2026
- Собянин: Москва вошла в топ-3 городов мира по количеству культурных мероприятий
- 11:32 25.03.2026
- Четверо подростков задержаны за поджоги в Московском регионе
- 11:20 25.03.2026
- Нетаньяху опасается, что США заключат сделку с Ираном без учета интересов Израиля — Axios
- 11:05 25.03.2026
- Иран обсуждает с дружественными странами и соседями посредничество в конфликте с США — МИД
- 11:00 25.03.2026
- Мишустин поручил ФАС продумать меры против нарушений в сфере тарифов ЖКХ
- 10:32 25.03.2026
- Пени за просрочку оплаты ЖКХ до 2027 г. начислят по минимальной ставке — ОП
- 10:22 25.03.2026
- Новая версия iOS-приложения Сбера для инвесторов – теперь с подробной аналитикой портфеля
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать