ФАС предложила переходный период для рекламы в Telegram и YouTube до конца 2026 г.

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Для размещения рекламы в Telegram и YouTube требуется переходный период до конца 2026 года. В этот срок ответственность за распространение рекламы на таких ресурсах применяться не будет. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.

Речь идет о корректировке практики применения законодательства о рекламе на фоне ограничений доступа к ряду иностранных интернет-платформ в России и перераспределения рекламных бюджетов на другие каналы.

«Очевидно, что хозяйствующим субъектам требуется время для адаптации к новым правилам и переориентированию на другие рекламные каналы. Поэтому в отношении рекламы в Telegram и Youtube необходим переходный период до конца 2026 года, в течение которого меры ответственности за распространение рекламы на таких ресурсах применяться не будут», — говорится в сообщении.

Отмечается, что, согласно части 10.7 статьи 5 Федерального закона «О рекламе», не допускается распространение рекламы на информационных ресурсах, доступ к которым ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации. В частности, речь идет о платформах, в отношении которых Роскомнадзор ввел ограничения или замедление работы.

В настоящее время направленная Роскомнадзором информация находится на рассмотрении в ФАС. По фактам размещения рекламы в Telegram и YouTube ведомство анализирует содержание рекламы, дату заключения договора, дату введения ограничений на работу платформы, дату публикации рекламы, а также основания ее размещения, включая договоры и платежные поручения.

«При этом контроль за соблюдением законодательства о рекламе при размещении рекламы на платформах, ограничения в отношении которых были введены ранее, а также на VPN-сервисах будет продолжен с применением соответствующих мер ответственности. Размещение рекламы на таких ресурсах не допускается», — подчеркнули в ФАС.