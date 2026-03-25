У авианосца Gerald R. Ford, где произошел пожар, обнаружили множество проблем — Bloomberg
12:32 25.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Самый дорогой корабль ВМС США — американский авианосец USS Gerald R. Ford, на котором ранее произошел пожар, столкнулся с рядом проблем. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на оценку управления по испытаниям Пентагона.
По его информации, проблемы авианосца стоимостью $13,2 млрд варьируются от потенциально серьезных до самых обыденных. В настоящее время у специалистов не хватает данных испытаний для оценки «эксплуатационной пригодности» авианосца. Также есть опасения по поводу надежности ряда ключевых систем, в том числе системы вылета и приземления самолетов, способности продолжать работу в случае попадания под вражеский огонь, а также работы лифтов, предназначенных для перемещения вооружения и боеприпасов из трюма на палубу.
Согласно заявлению Пентагона, спустя девять лет после сдачи авианосца в эксплуатацию у экспертов недостаточно информации «для определения оперативной эффективности кораблей класса Ford из-за неполных реалистичных боевых испытаний». В таких условиях неясно, насколько хорошо он может обнаруживать, отслеживать или перехватывать вражеские самолеты, противокорабельные ракеты или небольшие штурмовые самолеты.
12 марта центральное командование ВМС США сообщило о пожаре на американском авианосце USS Gerald R. Ford, находящемся в Красном море и участвующем в операции против Ирана на Ближнем Востоке. Позже представитель центрального штаба ВС исламской республики «Хатам аль-Анбия» утверждал, что военнослужащие США сами устроили пожар на этом авианосце, чтобы более не участвовать в боевых действиях против Ирана.
Авианосец USS Gerald R. Ford был введен в эксплуатацию с опозданием в несколько лет в мае 2017 года. На данный момент это самый дорогой американский корабль в истории, его стоимость составляет $13,2 млрд.
НОВОСТИ
- 13:32 25.03.2026
- ФСБ предотвратила теракт украинских спецслужб на базе университета МВД в Новороссийске
- 13:12 25.03.2026
- Венгрия приостанавливает поставки газа на Украину — Орбан
- 13:00 25.03.2026
- Экс-замглавы Минобороны Цаликов сложил полномочия депутата парламента Тувы
- 12:20 25.03.2026
- РФ надо срочно принять меры, чтобы не допустить рост цен на АЗС — Новак
- 12:05 25.03.2026
- ФАС предложила переходный период для рекламы в Telegram и YouTube до конца 2026 г.
- 12:00 25.03.2026
- Ориентация лидеров ЕС на лидера США может подорвать их авторитет внутри стран — Politico
- 11:59 25.03.2026
- Триллер «Вершина» Юрия Быкова снимали в «Виртуальной студии Горького 55.8» в Москве
- 11:49 25.03.2026
- Собянин: Москва вошла в топ-3 городов мира по количеству культурных мероприятий
- 11:32 25.03.2026
- Четверо подростков задержаны за поджоги в Московском регионе
- 11:20 25.03.2026
- Нетаньяху опасается, что США заключат сделку с Ираном без учета интересов Израиля — Axios
