У авианосца Gerald R. Ford, где произошел пожар, обнаружили множество проблем — Bloomberg

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Самый дорогой корабль ВМС США — американский авианосец USS Gerald R. Ford, на котором ранее произошел пожар, столкнулся с рядом проблем. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на оценку управления по испытаниям Пентагона.

По его информации, проблемы авианосца стоимостью $13,2 млрд варьируются от потенциально серьезных до самых обыденных. В настоящее время у специалистов не хватает данных испытаний для оценки «эксплуатационной пригодности» авианосца. Также есть опасения по поводу надежности ряда ключевых систем, в том числе системы вылета и приземления самолетов, способности продолжать работу в случае попадания под вражеский огонь, а также работы лифтов, предназначенных для перемещения вооружения и боеприпасов из трюма на палубу.

Согласно заявлению Пентагона, спустя девять лет после сдачи авианосца в эксплуатацию у экспертов недостаточно информации «для определения оперативной эффективности кораблей класса Ford из-за неполных реалистичных боевых испытаний». В таких условиях неясно, насколько хорошо он может обнаруживать, отслеживать или перехватывать вражеские самолеты, противокорабельные ракеты или небольшие штурмовые самолеты.

12 марта центральное командование ВМС США сообщило о пожаре на американском авианосце USS Gerald R. Ford, находящемся в Красном море и участвующем в операции против Ирана на Ближнем Востоке. Позже представитель центрального штаба ВС исламской республики «Хатам аль-Анбия» утверждал, что военнослужащие США сами устроили пожар на этом авианосце, чтобы более не участвовать в боевых действиях против Ирана.

Авианосец USS Gerald R. Ford был введен в эксплуатацию с опозданием в несколько лет в мае 2017 года. На данный момент это самый дорогой американский корабль в истории, его стоимость составляет $13,2 млрд.