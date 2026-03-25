РФ надо срочно принять меры, чтобы не допустить рост цен на АЗС — Новак

Правительство РФ должно в кратчайшие сроки принять меры, чтобы не допустить роста цен на АЗС и обеспечить стабильность на внутреннем топливном рынке, заявил вице-премьер Александр Новак на коллегии Минэнерго.

По его словам, сейчас в мире очень выросли цены на нефтепродукты. «Это накладывает свой отпечаток в том числе не только на возможность получения дополнительных доходов со стороны наших энергетических компаний, но и на то, чтобы обеспечить стабильность нашего внутреннего рынка», — - отметил он.

Вице-премьер напомнил, что на топливном рынке РФ действует рыночное ценообразование. «Я считаю, что нам нужно всем вместе — энергетическим компаниям, министерству энергетики, правительству в кратчайшие сроки для стабильного обеспечения внутреннего рынка, неповышения цен на заправках обеспечить принятие необходимых механизмов и инструментов, которые бы позволили решить эту задачу. Она непростая, сложная, и это очень срочно», — заявил Новак.