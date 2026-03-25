Экс-замглавы Минобороны Цаликов сложил полномочия депутата парламента Тувы

13:00 25.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший первый замглавы Минобороны РФ, депутат Верховного хурала (парламента) Тувы Руслан Цаликов, обвиняемый по четырем статьям УК РФ, добровольно сложил свои полномочия. Об этом ТАСС сообщил член комитета по конституционно-правовой политике и местному самоуправлению республиканского хурала Буян Биче-оол.

«По поступившему заявлению Цаликова принято решение о досрочном прекращении его полномочий депутата верховного хурала», — сообщил Биче-оол.

