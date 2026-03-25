Экс-замглавы Минобороны Цаликов сложил полномочия депутата парламента Тувы
13:00 25.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бывший первый замглавы Минобороны РФ, депутат Верховного хурала (парламента) Тувы Руслан Цаликов, обвиняемый по четырем статьям УК РФ, добровольно сложил свои полномочия. Об этом ТАСС сообщил член комитета по конституционно-правовой политике и местному самоуправлению республиканского хурала Буян Биче-оол.
«По поступившему заявлению Цаликова принято решение о досрочном прекращении его полномочий депутата верховного хурала», — сообщил Биче-оол.
НОВОСТИ
- 13:32 25.03.2026
- ФСБ предотвратила теракт украинских спецслужб на базе университета МВД в Новороссийске
- 13:12 25.03.2026
- Венгрия приостанавливает поставки газа на Украину — Орбан
- 12:32 25.03.2026
- У авианосца Gerald R. Ford, где произошел пожар, обнаружили множество проблем — Bloomberg
- 12:20 25.03.2026
- РФ надо срочно принять меры, чтобы не допустить рост цен на АЗС — Новак
- 12:05 25.03.2026
- ФАС предложила переходный период для рекламы в Telegram и YouTube до конца 2026 г.
- 12:00 25.03.2026
- Ориентация лидеров ЕС на лидера США может подорвать их авторитет внутри стран — Politico
- 11:59 25.03.2026
- Триллер «Вершина» Юрия Быкова снимали в «Виртуальной студии Горького 55.8» в Москве
- 11:49 25.03.2026
- Собянин: Москва вошла в топ-3 городов мира по количеству культурных мероприятий
- 11:32 25.03.2026
- Четверо подростков задержаны за поджоги в Московском регионе
- 11:20 25.03.2026
- Нетаньяху опасается, что США заключат сделку с Ираном без учета интересов Израиля — Axios
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать