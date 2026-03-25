ФСБ предотвратила теракт украинских спецслужб на базе университета МВД в Новороссийске

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю предотвратили террористический акт украинских спецслужб в Новороссийске на территории учебной базы Краснодарского университета МВД России, сообщили журналистам в УФСБ России по Краснодарскому краю.

«УФСБ России по Краснодарскому краю предотвращен террористический акт украинских спецслужб в Новороссийске на территории учебной базы Краснодарского университета МВД России. Обвиняемый выполнил все указания по совершению теракта, однако не довел свою преступную деятельность до конца, поскольку был задержан сотрудниками УФСБ совместно с сотрудниками ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Нанесение ущерба учебной базе Краснодарского университета МВД России не допущено», — говорится в официальном заявлении.