ФСБ предотвратила теракт украинских спецслужб на базе университета МВД в Новороссийске
13:32 25.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю предотвратили террористический акт украинских спецслужб в Новороссийске на территории учебной базы Краснодарского университета МВД России, сообщили журналистам в УФСБ России по Краснодарскому краю.
«УФСБ России по Краснодарскому краю предотвращен террористический акт украинских спецслужб в Новороссийске на территории учебной базы Краснодарского университета МВД России. Обвиняемый выполнил все указания по совершению теракта, однако не довел свою преступную деятельность до конца, поскольку был задержан сотрудниками УФСБ совместно с сотрудниками ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Нанесение ущерба учебной базе Краснодарского университета МВД России не допущено», — говорится в официальном заявлении.
НОВОСТИ
- 13:12 25.03.2026
- Венгрия приостанавливает поставки газа на Украину — Орбан
- 13:00 25.03.2026
- Экс-замглавы Минобороны Цаликов сложил полномочия депутата парламента Тувы
- 12:32 25.03.2026
- У авианосца Gerald R. Ford, где произошел пожар, обнаружили множество проблем — Bloomberg
- 12:20 25.03.2026
- РФ надо срочно принять меры, чтобы не допустить рост цен на АЗС — Новак
- 12:05 25.03.2026
- ФАС предложила переходный период для рекламы в Telegram и YouTube до конца 2026 г.
- 12:00 25.03.2026
- Ориентация лидеров ЕС на лидера США может подорвать их авторитет внутри стран — Politico
- 11:59 25.03.2026
- Триллер «Вершина» Юрия Быкова снимали в «Виртуальной студии Горького 55.8» в Москве
- 11:49 25.03.2026
- Собянин: Москва вошла в топ-3 городов мира по количеству культурных мероприятий
- 11:32 25.03.2026
- Четверо подростков задержаны за поджоги в Московском регионе
- 11:20 25.03.2026
- Нетаньяху опасается, что США заключат сделку с Ираном без учета интересов Израиля — Axios
