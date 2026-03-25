ФСБ предотвратила теракт украинских спецслужб на базе университета МВД в Новороссийске

13:32 25.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю предотвратили террористический акт украинских спецслужб в Новороссийске на территории учебной базы Краснодарского университета МВД России, сообщили журналистам в УФСБ России по Краснодарскому краю.

«УФСБ России по Краснодарскому краю предотвращен террористический акт украинских спецслужб в Новороссийске на территории учебной базы Краснодарского университета МВД России. Обвиняемый выполнил все указания по совершению теракта, однако не довел свою преступную деятельность до конца, поскольку был задержан сотрудниками УФСБ совместно с сотрудниками ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Нанесение ущерба учебной базе Краснодарского университета МВД России не допущено», — говорится в официальном заявлении.

13:12 25.03.2026
Венгрия приостанавливает поставки газа на Украину — Орбан
13:00 25.03.2026
Экс-замглавы Минобороны Цаликов сложил полномочия депутата парламента Тувы
12:32 25.03.2026
У авианосца Gerald R. Ford, где произошел пожар, обнаружили множество проблем — Bloomberg
12:20 25.03.2026
РФ надо срочно принять меры, чтобы не допустить рост цен на АЗС — Новак
12:05 25.03.2026
ФАС предложила переходный период для рекламы в Telegram и YouTube до конца 2026 г.
12:00 25.03.2026
Ориентация лидеров ЕС на лидера США может подорвать их авторитет внутри стран — Politico
11:59 25.03.2026
Триллер «Вершина» Юрия Быкова снимали в «Виртуальной студии Горького 55.8» в Москве
11:49 25.03.2026
Собянин: Москва вошла в топ-3 городов мира по количеству культурных мероприятий
11:32 25.03.2026
Четверо подростков задержаны за поджоги в Московском регионе
11:20 25.03.2026
Нетаньяху опасается, что США заключат сделку с Ираном без учета интересов Израиля — Axios
