США продолжат атаковать Иран еще 2-3 недели, даже если состоятся переговоры — Axios

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы США планируют наносить удары по территории Ирана еще как минимум две-три недели, даже если между Вашингтоном и Тегераном пройдут прямые переговоры. Об этом со ссылкой на источники сообщил американский портал Axios.

Как отметили собеседники портала в руководстве США и Израиля, Белый дом создает себе условия для дипломатического решения конфликта, параллельно наращивая военное давление и готовя силы для возможного наземного вторжения.