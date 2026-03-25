США продолжат атаковать Иран еще 2-3 недели, даже если состоятся переговоры — Axios
14:00 25.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы США планируют наносить удары по территории Ирана еще как минимум две-три недели, даже если между Вашингтоном и Тегераном пройдут прямые переговоры. Об этом со ссылкой на источники сообщил американский портал Axios.
Как отметили собеседники портала в руководстве США и Израиля, Белый дом создает себе условия для дипломатического решения конфликта, параллельно наращивая военное давление и готовя силы для возможного наземного вторжения.
