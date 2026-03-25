Численность белого медведя в российской Арктике составила около 6 тыс. особей — Минприроды
14:12 25.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Общая численность белого медведя в российской Арктике, по подсчетам экспертов, составляет около 6 тыс. особей. Об этом сообщил первый заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Константин Цыганов на форуме «Вселенная белого медведя» в Санкт-Петербурге.
«Деятельность по сохранению белого медведя ведется с 1956 года. <…> В российской Арктике обитают четыре субпопуляции белого медведя: баренцевоморская, карская, лаптевская и чукотско-аляскинская. <…> По экспертным оценкам, их общая численность составляет около шести тысяч особей», — сказал он.
По его словам, Минприроды с 2022 года проводят масштабное мероприятие — «Беломедвежья перепись». На острове Врангеля была также проведена апробация нового метода мониторинга с использованием беспилотных летательных аппаратов, в результате там было обнаружено 864 особи. Также на основе полученных десятков тысяч снимков высокого разрешения был обучен искусственный интеллект, который впоследствии начал активно применяться при оценке численности белого медведя.
НОВОСТИ
- 15:12 25.03.2026
- Иран требует закрытия всех военных баз США в Персидском заливе — WSJ
- 15:00 25.03.2026
- Врезавшийся в эстонскую электростанцию БПЛА был запущен Украиной, заявили в Таллине
- 14:32 25.03.2026
- Каждый раунд переговоров по Украине приближает урегулирование — Песков
- 14:00 25.03.2026
- США продолжат атаковать Иран еще 2-3 недели, даже если состоятся переговоры — Axios
- 13:32 25.03.2026
- ФСБ предотвратила теракт украинских спецслужб на базе университета МВД в Новороссийске
- 13:12 25.03.2026
- Венгрия приостанавливает поставки газа на Украину — Орбан
- 13:00 25.03.2026
- Экс-замглавы Минобороны Цаликов сложил полномочия депутата парламента Тувы
- 12:32 25.03.2026
- У авианосца Gerald R. Ford, где произошел пожар, обнаружили множество проблем — Bloomberg
- 12:20 25.03.2026
- РФ надо срочно принять меры, чтобы не допустить рост цен на АЗС — Новак
- 12:05 25.03.2026
- ФАС предложила переходный период для рекламы в Telegram и YouTube до конца 2026 г.
