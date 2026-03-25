Численность белого медведя в российской Арктике составила около 6 тыс. особей — Минприроды

Общая численность белого медведя в российской Арктике, по подсчетам экспертов, составляет около 6 тыс. особей. Об этом сообщил первый заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Константин Цыганов на форуме «Вселенная белого медведя» в Санкт-Петербурге.

«Деятельность по сохранению белого медведя ведется с 1956 года. <…> В российской Арктике обитают четыре субпопуляции белого медведя: баренцевоморская, карская, лаптевская и чукотско-аляскинская. <…> По экспертным оценкам, их общая численность составляет около шести тысяч особей», — сказал он.

По его словам, Минприроды с 2022 года проводят масштабное мероприятие — «Беломедвежья перепись». На острове Врангеля была также проведена апробация нового метода мониторинга с использованием беспилотных летательных аппаратов, в результате там было обнаружено 864 особи. Также на основе полученных десятков тысяч снимков высокого разрешения был обучен искусственный интеллект, который впоследствии начал активно применяться при оценке численности белого медведя.