Численность белого медведя в российской Арктике составила около 6 тыс. особей — Минприроды

14:12 25.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Общая численность белого медведя в российской Арктике, по подсчетам экспертов, составляет около 6 тыс. особей. Об этом сообщил первый заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Константин Цыганов на форуме «Вселенная белого медведя» в Санкт-Петербурге.

«Деятельность по сохранению белого медведя ведется с 1956 года. <…> В российской Арктике обитают четыре субпопуляции белого медведя: баренцевоморская, карская, лаптевская и чукотско-аляскинская. <…> По экспертным оценкам, их общая численность составляет около шести тысяч особей», — сказал он.

По его словам, Минприроды с 2022 года проводят масштабное мероприятие — «Беломедвежья перепись». На острове Врангеля была также проведена апробация нового метода мониторинга с использованием беспилотных летательных аппаратов, в результате там было обнаружено 864 особи. Также на основе полученных десятков тысяч снимков высокого разрешения был обучен искусственный интеллект, который впоследствии начал активно применяться при оценке численности белого медведя.

НОВОСТИ

15:12 25.03.2026
Иран требует закрытия всех военных баз США в Персидском заливе — WSJ
0
28
15:00 25.03.2026
Врезавшийся в эстонскую электростанцию БПЛА был запущен Украиной, заявили в Таллине
0
69
14:32 25.03.2026
Каждый раунд переговоров по Украине приближает урегулирование — Песков
0
128
14:00 25.03.2026
США продолжат атаковать Иран еще 2-3 недели, даже если состоятся переговоры — Axios
0
187
13:32 25.03.2026
ФСБ предотвратила теракт украинских спецслужб на базе университета МВД в Новороссийске
0
215
13:12 25.03.2026
Венгрия приостанавливает поставки газа на Украину — Орбан
0
249
13:00 25.03.2026
Экс-замглавы Минобороны Цаликов сложил полномочия депутата парламента Тувы
0
227
12:32 25.03.2026
У авианосца Gerald R. Ford, где произошел пожар, обнаружили множество проблем — Bloomberg
0
284
12:20 25.03.2026
РФ надо срочно принять меры, чтобы не допустить рост цен на АЗС — Новак
0
288
12:05 25.03.2026
ФАС предложила переходный период для рекламы в Telegram и YouTube до конца 2026 г.
0
278

