0
0
113
НОВОСТИ

Каждый раунд переговоров по Украине приближает урегулирование — Песков

14:32 25.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Каждый раунд контактов по Украине является шагом в сторону урегулирования, причем с учетом российских интересов. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Наверное, каждый раунд состоявшихся переговоров — это шаг в сторону действительно нахождения формулы урегулирования, для нас — прежде всего, формулы учета наших интересов», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, приближаются ли стороны к урегулированию.

«Мы рассчитываем, что вот добрые услуги Соединенных Штатов [по содействию урегулированию] будут продолжены. Мы продолжаем оставаться открытыми для переговоров», — добавил Песков.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

Возврат к списку