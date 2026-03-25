Каждый раунд переговоров по Украине приближает урегулирование — Песков

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Каждый раунд контактов по Украине является шагом в сторону урегулирования, причем с учетом российских интересов. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Наверное, каждый раунд состоявшихся переговоров — это шаг в сторону действительно нахождения формулы урегулирования, для нас — прежде всего, формулы учета наших интересов», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, приближаются ли стороны к урегулированию.

«Мы рассчитываем, что вот добрые услуги Соединенных Штатов [по содействию урегулированию] будут продолжены. Мы продолжаем оставаться открытыми для переговоров», — добавил Песков.