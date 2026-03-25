Врезавшийся в эстонскую электростанцию БПЛА был запущен Украиной, заявили в Таллине
15:00 25.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА), врезавшийся в дымовую трубу эстонской электростанции в Аувере, был запущен Украиной. Об этом сообщил портал гостелерадио балтийской республики ERR.
«Обломки дрона показывают, что это был украинский беспилотник», — приводятся в сообщении слова гендиректора Полиции безопасности Эстонии Марго Паллосона.
Как предполагает спецслужба, на аппарат было оказано техническое воздействие в российском воздушном пространстве, в результате чего он сбился с курса.
Инцидент произошел в ночь на среду. Электростанция существенных повреждений не получила, никто не пострадал.
НОВОСТИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать