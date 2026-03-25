Иран требует закрытия всех военных баз США в Персидском заливе — WSJ
15:12 25.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Иран выдвигает США жесткие требования, включающие в том числе закрытие всех американских военных баз в зоне Персидского залива и установление нового режима судоходства в Ормузском проливе. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).
Ссылаясь на лиц, осведомленных о содержании запросов Тегерана, она пишет, что речь идет в том числе о «новом порядке» прохождения судов через Ормузский пролив. Предполагается, что этот порядок «позволил бы Ирану получать оплату с судов», проходящих через Ормузский пролив, подобно тому, как это происходит в случае с Египтом и Суэцким каналом, уточняется в публикации.
Кроме того, в ней говорится, что Тегеран настаивает на «отмене всех санкций в отношении Ирана», предоставлении Вашингтоном гарантий того, что военные действия возобновлены не будут и отказе Израиля от ударов по движению «Хезболлах» в Ливане. Наконец, Иран добивается того, чтобы никаких переговоров с целью возможного ограничения и тем более ликвидации его ракетной программы не велось.
Неназванный американский чиновник охарактеризовал требования Тегерана как нереалистичные, пишет газета. Опрошенные ею американские и арабские официальные лица выразили мнение, что достижение договоренностей с Ираном теперь стало сложнее, чем до начала военной операции США и Израиля. В материале также утверждается, что первые послания между Тегераном и Вашингтоном были переданы через посредников в конце прошлой недели. Прямого контакта между США и Ираном нет, добавляет WSJ.
НОВОСТИ
- 15:00 25.03.2026
- Врезавшийся в эстонскую электростанцию БПЛА был запущен Украиной, заявили в Таллине
- 14:32 25.03.2026
- Каждый раунд переговоров по Украине приближает урегулирование — Песков
- 14:12 25.03.2026
- Численность белого медведя в российской Арктике составила около 6 тыс. особей — Минприроды
- 14:00 25.03.2026
- США продолжат атаковать Иран еще 2-3 недели, даже если состоятся переговоры — Axios
- 13:32 25.03.2026
- ФСБ предотвратила теракт украинских спецслужб на базе университета МВД в Новороссийске
- 13:12 25.03.2026
- Венгрия приостанавливает поставки газа на Украину — Орбан
- 13:00 25.03.2026
- Экс-замглавы Минобороны Цаликов сложил полномочия депутата парламента Тувы
- 12:32 25.03.2026
- У авианосца Gerald R. Ford, где произошел пожар, обнаружили множество проблем — Bloomberg
- 12:20 25.03.2026
- РФ надо срочно принять меры, чтобы не допустить рост цен на АЗС — Новак
- 12:05 25.03.2026
- ФАС предложила переходный период для рекламы в Telegram и YouTube до конца 2026 г.
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать