Иран требует закрытия всех военных баз США в Персидском заливе — WSJ

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иран выдвигает США жесткие требования, включающие в том числе закрытие всех американских военных баз в зоне Персидского залива и установление нового режима судоходства в Ормузском проливе. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

Ссылаясь на лиц, осведомленных о содержании запросов Тегерана, она пишет, что речь идет в том числе о «новом порядке» прохождения судов через Ормузский пролив. Предполагается, что этот порядок «позволил бы Ирану получать оплату с судов», проходящих через Ормузский пролив, подобно тому, как это происходит в случае с Египтом и Суэцким каналом, уточняется в публикации.

Кроме того, в ней говорится, что Тегеран настаивает на «отмене всех санкций в отношении Ирана», предоставлении Вашингтоном гарантий того, что военные действия возобновлены не будут и отказе Израиля от ударов по движению «Хезболлах» в Ливане. Наконец, Иран добивается того, чтобы никаких переговоров с целью возможного ограничения и тем более ликвидации его ракетной программы не велось.

Неназванный американский чиновник охарактеризовал требования Тегерана как нереалистичные, пишет газета. Опрошенные ею американские и арабские официальные лица выразили мнение, что достижение договоренностей с Ираном теперь стало сложнее, чем до начала военной операции США и Израиля. В материале также утверждается, что первые послания между Тегераном и Вашингтоном были переданы через посредников в конце прошлой недели. Прямого контакта между США и Ираном нет, добавляет WSJ.