В Словакии взята под стражу гражданка США по обвинению в поджоге предприятия в Чехии
15:32 25.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Суд в Словакии направил в предварительное заключение гражданку США, против которой выдвинуто обвинение в причастности к поджогу на территории компании LPP Holding, производящей материалы военного характера в городе Пардубице в восточной части Чехии. Об этом сообщило Словацкое радио.
Чешская полиция проинформировала во вторник о задержании трех обвиняемых в поджоге предприятия, которое производило, в частности, дроны для Украины. Двое были арестованы в Чехии и в тот же день направлены судом под стражу. У обвиняемых гражданство Чехии и США.
Полиция ведет поиск их сообщников. Устроившие пожар обвиняются по уголовным статьям «Террористическое нападение» и «Участие в террористической организации».
Ответственность за пожар взяла на себя неизвестная ранее пропалестинская группировка The Earthquake Faction. Ущерб для LPP Holding, согласно заявлениям ее представителей, составил десятки миллионов долларов. ЧП в Пардубице расследуется как террористический акт.
НОВОСТИ
- 16:32 25.03.2026
- Турция или Пакистан рассматриваются как площадки для переговоров Ирана и США — Reuters
- 16:12 25.03.2026
- 48% японцев «не знают», были ли агрессией действия Японии во время войны — опрос
- 16:00 25.03.2026
- В Молдавии отключают эскалаторы и освещение витрин из-за введенного режима экономии
- 15:12 25.03.2026
- Иран требует закрытия всех военных баз США в Персидском заливе — WSJ
- 15:00 25.03.2026
- Врезавшийся в эстонскую электростанцию БПЛА был запущен Украиной, заявили в Таллине
- 14:32 25.03.2026
- Каждый раунд переговоров по Украине приближает урегулирование — Песков
- 14:12 25.03.2026
- Численность белого медведя в российской Арктике составила около 6 тыс. особей — Минприроды
- 14:00 25.03.2026
- США продолжат атаковать Иран еще 2-3 недели, даже если состоятся переговоры — Axios
- 13:32 25.03.2026
- ФСБ предотвратила теракт украинских спецслужб на базе университета МВД в Новороссийске
- 13:12 25.03.2026
- Венгрия приостанавливает поставки газа на Украину — Орбан
