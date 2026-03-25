В Словакии взята под стражу гражданка США по обвинению в поджоге предприятия в Чехии

Суд в Словакии направил в предварительное заключение гражданку США, против которой выдвинуто обвинение в причастности к поджогу на территории компании LPP Holding, производящей материалы военного характера в городе Пардубице в восточной части Чехии. Об этом сообщило Словацкое радио.

Чешская полиция проинформировала во вторник о задержании трех обвиняемых в поджоге предприятия, которое производило, в частности, дроны для Украины. Двое были арестованы в Чехии и в тот же день направлены судом под стражу. У обвиняемых гражданство Чехии и США.

Полиция ведет поиск их сообщников. Устроившие пожар обвиняются по уголовным статьям «Террористическое нападение» и «Участие в террористической организации».

Ответственность за пожар взяла на себя неизвестная ранее пропалестинская группировка The Earthquake Faction. Ущерб для LPP Holding, согласно заявлениям ее представителей, составил десятки миллионов долларов. ЧП в Пардубице расследуется как террористический акт.