В Молдавии отключают эскалаторы и освещение витрин из-за введенного режима экономии
16:00 25.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство Молдавии ввело режим жесткой экономии и приостановило экспорт электроэнергии, чтобы направить все ресурсы на внутреннее потребление в условиях утвержденного парламентом чрезвычайного положения в экономике. Об этом сообщил Центр по управлению кризисами.
«Эти меры необходимы для того, чтобы избежать неконтролируемых ручных отключений, сохранить функционирование государства и защитить граждан, предотвратив крупный энергетический кризис <…>. Администраторам общественных и коммерческих зданий предписано сократить внутреннее освещение, отключить витрины и рекламную подсветку, ограничить использование эскалаторов в часы пик. Кроме того, хозяйствующие субъекты, чьи производственные процессы потребляют большие объемы электроэнергии <…> призвали реорганизовать рабочий график вне интервалов максимального потребления», — говорится в опубликованном на сайте правительства постановлении «О применении конкретных мер по управлению режимом чрезвычайного положения в энергетическом секторе, начиная с 25 марта 2026 года».
В документе отмечено, что оператор Moldelectricа приостановит экспорт электроэнергии в часы пик (18:00-22:00 мск), чтобы направить все доступные ресурсы на внутреннее потребление. В этих условиях приоритет в поставках электроэнергии будут иметь только медико-санитарные учреждения, критическая инфраструктура и другие уязвимые потребители.
Также власти рекомендовали теплоэлектроцентралям вырабатывать больше электроэнергии с гарантией, что все необходимые затраты, включая потери в технологическом процессе, будут покрыты. Также разрешено упростить установку систем хранения и генерации за счет отступлений от разрешительных актов в строительстве.
