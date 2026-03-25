48% японцев «не знают», были ли агрессией действия Японии во время войны — опрос

Почти половина японцев «не знает», были ли агрессией действия Японии в отношении ряда азиатских стран во время Второй мировой войны. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного телеканалом Эн-эйч-кей.

В ходе опроса лишь 35% респондентов согласились с тем, что действия Японии были агрессией. При этом 16% придерживаются противоположного мнения. Вариант «не знаю» выбрали 48% участников опроса.

Несколько иные результаты показал опрос среди респондентов на Окинаве, где в результате одного из самых ожесточенных сражений во время Второй мировой погибли около 100 тыс. местных жителей — каждый четвертый из населения острова. Там агрессией действия Японии назвали 42% опрошенных, не согласны с этим 15%, а «не знает» — 41%.

48% респондентов по всей стране и 54% на Окинаве считают, что граждане в то время сами были «жертвами войны, развязанной правительством и военными, и не несут никакой ответственности». Противоположного мнения придерживаются 17% по всей стране и 15% на Окинаве. При этом 6% считают, что «Япония вообще не несет никакой ответственности за войну», поскольку речь не идет о том, «кто виновник, а кто жертва». Вместе с тем 35% опрошенных японцев считают, что послевоенное поколение должно нести ответственность, хоть и принадлежит к другому поколению. 32% считают, что оно не несет ответственности.