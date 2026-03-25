Турция или Пакистан рассматриваются как площадки для переговоров Ирана и США — Reuters
16:32 25.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Переговоры по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке с участием представителей Ирана и США могут состояться в Пакистане или Турции. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванного чиновника высокого ранга в Иране.
«[Турция] помогла завершить войну, поэтому либо Турция, либо Пакистан рассматриваются как места проведения таких переговоров», — сказал источник.
