Турция или Пакистан рассматриваются как площадки для переговоров Ирана и США — Reuters

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Переговоры по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке с участием представителей Ирана и США могут состояться в Пакистане или Турции. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванного чиновника высокого ранга в Иране.

«[Турция] помогла завершить войну, поэтому либо Турция, либо Пакистан рассматриваются как места проведения таких переговоров», — сказал источник.