НОВОСТИ

Орбан призвал признать Украину буферной зоной

17:12 25.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что Украину следует сделать буферной зоной.

«Единственный разумный шаг — это пересмотреть стратегию и решить, чтобы Украина вновь стала буферной зоной. Если мы это сделаем, мы сможем улучшить ситуацию, наладить деловые отношения с Россией, заключить соглашения по вопросам безопасности, торговли, энергетики и другим вопросам», — сказал Орбан в интервью австралийскому предпринимателю и блогеру Марио Науфалу.

