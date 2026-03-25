Орбан призвал признать Украину буферной зоной
17:12 25.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что Украину следует сделать буферной зоной.
«Единственный разумный шаг — это пересмотреть стратегию и решить, чтобы Украина вновь стала буферной зоной. Если мы это сделаем, мы сможем улучшить ситуацию, наладить деловые отношения с Россией, заключить соглашения по вопросам безопасности, торговли, энергетики и другим вопросам», — сказал Орбан в интервью австралийскому предпринимателю и блогеру Марио Науфалу.
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать