Песков отметил большой спрос в мире на российскую нефть

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В мире существует большой спрос на российскую нефть, и скоро России может стать сложно его удовлетворять, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Много, — сказал он в эфире „Вестей“, отвечая на вопрос, есть ли, помимо Вьетнама, заявки на поставки российской нефти в настоящее время.

«Спрос большой, спрос на альтернативные направления, поэтому, конечно, может наступить момент, когда, скажем так, дополнительный спрос будет трудно удовлетворять», — добавил пресс-секретарь президента.