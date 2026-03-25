НОВОСТИ

Песков отметил большой спрос в мире на российскую нефть

17:40 25.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В мире существует большой спрос на российскую нефть, и скоро России может стать сложно его удовлетворять, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Много, — сказал он в эфире „Вестей“, отвечая на вопрос, есть ли, помимо Вьетнама, заявки на поставки российской нефти в настоящее время.

«Спрос большой, спрос на альтернативные направления, поэтому, конечно, может наступить момент, когда, скажем так, дополнительный спрос будет трудно удовлетворять», — добавил пресс-секретарь президента.

НОВОСТИ

18:18 25.03.2026
В конкурсе «Цифровой марафон» зарегистрировались уже десятки тысяч участников
0
43
18:17 25.03.2026
СберЧаевые стали лидером рынка электронных чаевых
0
46
17:12 25.03.2026
Орбан призвал признать Украину буферной зоной
0
197
17:00 25.03.2026
Минимум $25 млрд потребуется на восстановление энергообъектов в Персидском заливе — Rystad
0
202
16:32 25.03.2026
Турция или Пакистан рассматриваются как площадки для переговоров Ирана и США — Reuters
0
243
16:12 25.03.2026
48% японцев «не знают», были ли агрессией действия Японии во время войны — опрос
0
242
16:00 25.03.2026
В Молдавии отключают эскалаторы и освещение витрин из-за введенного режима экономии
0
249
15:32 25.03.2026
В Словакии взята под стражу гражданка США по обвинению в поджоге предприятия в Чехии
0
289
15:12 25.03.2026
Иран требует закрытия всех военных баз США в Персидском заливе — WSJ
0
323
15:00 25.03.2026
Врезавшийся в эстонскую электростанцию БПЛА был запущен Украиной, заявили в Таллине
0
355

