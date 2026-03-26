Росту экономики РФ мешает низкая производительность труда, а не ключевая ставка — ЦБ
17:12 26.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия отстает от стран-лидеров по производительности труда, ее нужно наращивать для повышения эффективности экономики, именно низкая производительность труда мешает росту экономики, а не ключевая ставка. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Госдумы.
«Эффективность — ключевое направление роста экономики. В условиях, когда мы не можем расти экстенсивно — у нас свободной рабочей силы практически нет, она вся задействована, это означает то, что экономика может расти только по мере роста производительности труда», — отметила она. Это основное, что мешает развитию экономики — «не ключевая ставка, а то, что у нас низкая производительность труда, мы по производительности труда отстаем от стран-лидеров», добавила Набиуллина.
Она подчеркнула, что инвестиции росли на 20% в год, в то время как производительность труда — гораздо меньше. «Производительность труда за это время — были годы 2%, за последний год — меньше 1%. Привели эти инвестиции к росту производительности труда? Пока нет», — указала глава ЦБ РФ.
НОВОСТИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать