Росту экономики РФ мешает низкая производительность труда, а не ключевая ставка — ЦБ

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия отстает от стран-лидеров по производительности труда, ее нужно наращивать для повышения эффективности экономики, именно низкая производительность труда мешает росту экономики, а не ключевая ставка. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Госдумы.

«Эффективность — ключевое направление роста экономики. В условиях, когда мы не можем расти экстенсивно — у нас свободной рабочей силы практически нет, она вся задействована, это означает то, что экономика может расти только по мере роста производительности труда», — отметила она. Это основное, что мешает развитию экономики — «не ключевая ставка, а то, что у нас низкая производительность труда, мы по производительности труда отстаем от стран-лидеров», добавила Набиуллина.

Она подчеркнула, что инвестиции росли на 20% в год, в то время как производительность труда — гораздо меньше. «Производительность труда за это время — были годы 2%, за последний год — меньше 1%. Привели эти инвестиции к росту производительности труда? Пока нет», — указала глава ЦБ РФ.