Над регионами России за ночь сбиты 85 украинских БПЛА

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы ПВО за ночь сбили 85 украинских беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 26 марта до 07:00 мск 27 марта дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 85 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Брянской, Ленинградской, Вологодской, Смоленской, Белгородской, Курской, Псковской областей, акваторией Черного моря, Республики Крым и Московского региона», — сообщили в военном ведомстве.