НОВОСТИ

Над регионами России за ночь сбиты 85 украинских БПЛА

09:00 27.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы ПВО за ночь сбили 85 украинских беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 26 марта до 07:00 мск 27 марта дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 85 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Брянской, Ленинградской, Вологодской, Смоленской, Белгородской, Курской, Псковской областей, акваторией Черного моря, Республики Крым и Московского региона», — сообщили в военном ведомстве.

НОВОСТИ

10:20 27.03.2026
В США прошли испытания неизвестной ракеты — Florida Today
0
0
10:05 27.03.2026
Число иранских компаний в России выросло в 4,5 раза с 2022 года — СМИ
0
63
10:00 27.03.2026
Российский военный за ночь сбил 26 дронов ВСУ, летевших атаковать гражданские объекты
0
73
09:32 27.03.2026
ВВП ЕАЭС за 2025 год увеличился на 1,7% — Мишустин
0
127
09:20 27.03.2026
Восстановление техники США после ударов Ирана может обойтись в $1,4-2,9 млрд — WSJ
0
161
09:05 27.03.2026
Президент Финляндии предупредил о риске глобальной рецессии из-за Ближнего Востока
0
179
22:45 26.03.2026
Конгрессмен Луна: Как представители двух крупнейших ядерных держав - РФ и США мы обязаны обеспечить нашим народам открытый диалог
0
942
21:40 26.03.2026
В Госдуме будет создана группа по связям с Конгрессом США – Делягин
0
929
20:50 26.03.2026
В связи с дефицитом энергоресурсов, власти Филиппин ввели чрезвычайное положение
0
988
19:30 26.03.2026
Пакистанские военные возобновили боевые действия против Афганистана
0
1060

