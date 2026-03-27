Президент Финляндии предупредил о риске глобальной рецессии из-за Ближнего Востока

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экономические последствия ближневосточного конфликта превзойдут пандемию COVID-19 и могут привести к глобальной рецессии. Такое мнение высказал президент Финляндии Александер Стубб в интервью изданию Politico.

«Я думаю, что сейчас мы оказались в ситуации, когда все может обернуться самонавязанной глобальной рецессией. Вот что происходит, когда вы действуете вне рамок международных правил и норм. <…> Мы наблюдаем крах международных институтов или правил именно в тот исторический момент, когда они нам нужны как никогда», — заявил Стубб.