Президент Финляндии предупредил о риске глобальной рецессии из-за Ближнего Востока
09:05 27.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Экономические последствия ближневосточного конфликта превзойдут пандемию COVID-19 и могут привести к глобальной рецессии. Такое мнение высказал президент Финляндии Александер Стубб в интервью изданию Politico.
«Я думаю, что сейчас мы оказались в ситуации, когда все может обернуться самонавязанной глобальной рецессией. Вот что происходит, когда вы действуете вне рамок международных правил и норм. <…> Мы наблюдаем крах международных институтов или правил именно в тот исторический момент, когда они нам нужны как никогда», — заявил Стубб.
