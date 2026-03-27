Восстановление техники США после ударов Ирана может обойтись в $1,4-2,9 млрд — WSJ

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США будут вынуждены потратить около $1,4-2,9 млрд на восстановление или восполнение поврежденной и утерянной военной техники после окончания конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на бывшую сотрудницу Пентагона.

По ее информации, покупка новых истребителей F-15 вместо трех сбитых по ошибке F-15E обойдется в $300 млн, также потребуется ремонт аварийно севшего из-за предположительного удара Ирана F-35A Lightning II стоимостью около $82,5 млн. Потерпевший крушение самолет-заправщик KC-135 из-за прекращения производства, вероятно, будет заменен на KC-46 стоимостью $165 млн, однако ремонт потребуется и другой поврежденной технике в регионе.

Кроме того, США в ходе конфликта с Ираном потеряли более десятка дронов MQ-9 Reaper, каждый из которых стоил около $16 млн. Их производство также прекращено, а новые беспилотники MQ-9B обойдутся уже в $30 млн за штуку.

Иран нанес по меньшей мере несколько ударов по радиолокационным, коммуникационным и противовоздушным системам во многих странах Ближнего Востока, в том числе повредил катарскую систему раннего предупреждения AN/FPS-132 стоимостью около $1 млрд. В то же время покупка новых радаров AN/TPY-2 обойдется в $300 млн. WSJ подчеркнула, что ущерб от пожара на авианосце USS Gerald R. Ford пока остается неизвестным.

Ранее Пентагон обратился в Конгресс США за дополнительными средствами для того, чтобы обеспечить ведение боевых действий против Ирана и пополнение своих арсеналов. По данным газеты The Washington Post, речь идет более чем о $200 млрд. Согласно подсчетам журнала Newsweek, еще несколько недель воздушной кампании США в Иране повлекут за собой больше затрат, чем требовалось ежегодно в ходе вторжения в Ирак.