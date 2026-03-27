Российский военный за ночь сбил 26 дронов ВСУ, летевших атаковать гражданские объекты

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Боец группировки войск «Север» в ходе ночного дежурства сбил 26 украинских дронов, летевших в тыл атаковать гражданские объекты, сообщили в Минобороны РФ.

«Оператор БПЛА группировки войск „Север“ с позывным „Енот“ в течение ночного дежурства уничтожил 26 украинских ударных дронов большой и средней дальности, отражая воздушную атаку ВСУ на гражданские объекты в приграничье», — сказано в сообщении.

Бойца наградили медалью «За храбрость» II степени.