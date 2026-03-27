Число иранских компаний в России выросло в 4,5 раза с 2022 года — СМИ

Число компаний с иранским участием или зарегистрированных в Иране организаций в России выросло в 4,5 раза с 2022 года, следует из расчетов сервиса проверки и анализа контрагентов Rusprofile на основе данных ФНС, которые есть у «Ведомостей».

Так, компании с иранскими учредителями составляют 0,7% от общего числа фирм с иностранными владельцами. Как отмечает издание со ссылкой на данные, к 19 марта текущего года в России зарегистрировано 449 компаний с иранским участием, что в 4,5 раза больше, чем в конце 2021 г. (тогда их было 99, что составляло на тот момент 0,3% от общего числа компаний с иностранными учредителями). 60 из имевшихся на эту дату компаний продолжают функционировать и сейчас. Кроме того, в 2022 году было учреждено 76 таких компаний, в 2023 году — 66, в 2024 году — 49, а в прошлом году — 63, за первые два месяца этого года — 12 компаний. С конца 2021 года иранские граждане и компании также вошли в состав более 100 российских бизнесов, отмечает издание.

Основные направления деятельности компаний с иранским участием в России включают оптовую торговлю лесоматериалами (61 компания), зерном (42), фруктами и овощами (36), а также чаем и кофе (22). Компании также заняты в сфере аренды и управления имуществом (18), туризма, ресторанного бизнеса и других услуг, отмечают «Ведомости».

По словам источника издания, знакомого с состоянием, механизмами и динамикой российско-иранской торговли, низкая доля компаний с иранскими учредителями по сравнению, например, с китайскими, объясняется тем, что «с иранцами очень сложно работать и договариваться, даже учитывая все договоры между государствами». Однако, по официальной статистике ФНС, несмотря на их меньшее количество по сравнению с китайскими, иранские компании демонстрируют более высокую выручку, отмечает издание. Так, крупнейшая иранская компания имеет выручку 4,2 млрд руб., а топ-10 иранских компаний в сумме по итогам 2025 года — 12,5 млрд руб. Как подчеркивает издание, более 14,7 тыс. китайских компаний, которых больше почти в 31,5 раза, имеют совокупную выручку чуть более 8 млрд руб.