НОВОСТИ

В США прошли испытания неизвестной ракеты — Florida Today

10:20 27.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

С базы космических сил США на мысе Канаверал в четверг был произведен пуск неизвестной ракеты, оставившей белый инверсионный след в небе над Атлантикой, однако никаких официальных объявлений о запуске сделано не было. Об этом сообщает портал Florida Today.

По данным издания, пуск состоялся около 12:30 по местному времени (19:30 мск), тогда как ни один из основных операторов космических запусков на это время полетов не планировал. О предстоящем запуске косвенно свидетельствовала лишь необычная зона ограничения навигации, введенная Береговой охраной и Министерством внутренней безопасности в восточной части океана. Запросы Florida Today в Министерство обороны США остались без ответа.

Издание напоминает, что в апреле 2025 года с того же мыса была запущена гиперзвуковая ракета в рамках испытаний Управления стратегических систем ВМС США, а в декабре 2024 года там же прошло необъявленное успешное испытание гиперзвукового оружия Dark Eagle армии и флота США.

НОВОСТИ

11:32 27.03.2026
Китайская автокомпания SAIC внедрила человекоподобных роботов на производство
0
82
11:28 27.03.2026
Сбер назвал профессии, которым не грозит замена искусственным интеллектом
0
93
11:20 27.03.2026
Конфликт вокруг Ирана привел к скачку инфляции и замедлению роста ВВП в Европе — Bloomberg
0
106
11:05 27.03.2026
В Иране задержали группу, готовившую диверсии на стратегических объектах
0
143
11:00 27.03.2026
Нефть подорожает до $200 за баррель при продолжении конфликта вокруг Ирана — Bloomberg
0
153
10:44 27.03.2026
Собянин: Завершена реставрация квадриги и конных скульптур Московского ипподрома
0
158
10:32 27.03.2026
Житель Ульяновска задержан по подозрению в шпионаже для спецслужб Украины
0
199
10:27 27.03.2026
Собянин: Более 300 млн раз пассажиры воспользовались Некрасовской линией метро
0
184
10:05 27.03.2026
Число иранских компаний в России выросло в 4,5 раза с 2022 года — СМИ
0
237
10:00 27.03.2026
Российский военный за ночь сбил 26 дронов ВСУ, летевших атаковать гражданские объекты
0
236

