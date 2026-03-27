В США прошли испытания неизвестной ракеты — Florida Today

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

С базы космических сил США на мысе Канаверал в четверг был произведен пуск неизвестной ракеты, оставившей белый инверсионный след в небе над Атлантикой, однако никаких официальных объявлений о запуске сделано не было. Об этом сообщает портал Florida Today.

По данным издания, пуск состоялся около 12:30 по местному времени (19:30 мск), тогда как ни один из основных операторов космических запусков на это время полетов не планировал. О предстоящем запуске косвенно свидетельствовала лишь необычная зона ограничения навигации, введенная Береговой охраной и Министерством внутренней безопасности в восточной части океана. Запросы Florida Today в Министерство обороны США остались без ответа.

Издание напоминает, что в апреле 2025 года с того же мыса была запущена гиперзвуковая ракета в рамках испытаний Управления стратегических систем ВМС США, а в декабре 2024 года там же прошло необъявленное успешное испытание гиперзвукового оружия Dark Eagle армии и флота США.