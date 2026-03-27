Житель Ульяновска задержан по подозрению в шпионаже для спецслужб Украины

10:32 27.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники ФСБ задержали по подозрению в шпионаже в пользу спецслужб Украины 20-летнего жителя Ульяновска, собиравшего данные о предприятии, производящем БПЛА. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, жителя Ульяновска 2005 года рождения, подозреваемого в совершении государственной измены в форме шпионажа в интересах спецслужб Украины», — сообщили в ЦОС.

