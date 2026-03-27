Собянин: Более 300 млн раз пассажиры воспользовались Некрасовской линией метро

На Некрасовской линии метро, которая начала работать 6 лет назад, пассажиры каждый день совершают более 200 тыс. поездок. По словам мэра Сергея Собянина, всего со дня открытия станциями этой ветки метрополитена воспользовались более 300 млн раз.



Как отмечает градоначальник, благодаря Некрасовской линии поездки по Москве стали короче для 800 тыс. горожан, а южный участок Таганско-Краснопресненского радиуса существенно разгрузился.

«Сегодня строим еще две линии метро, второй участок Троицкого радиуса и две новые станции давно работающих веток: «Гольяново» и «Достоевскую», - сообщил мэр.

По словам Собянина, во время строительства Некрасовского радиуса метростроевцы использовали несколько инновационных решений. Например, там впервые были запущены щиты диаметром 10 м для проходки двухпутных тоннелей второго участка. На станциях «Стахановская», «Окская» и «Юго-Восточная» были созданы две береговые платформы, а не одна островная. Станция «Нижегородская» работает по кросс-платформенному принципу одновременно на двух линиях, объединяя четыре пути в одном контуре. «Это первый и пока единственный опыт для столичного метрополитена», - подчеркнул глава города.

Кроме того, в связи с плотной застройкой района станцию «Нижегородская» строилась без сооружения котлована методом "сверху вниз", а от уровня земли с возможностью параллельного возведения объектов сверху. При этом на базе «Нижегородской» создан один из крупнейших пересадочных узлов Москвы, объединивший две ветки метро, Московское центральное кольцо, четвертый Московский центральный диаметр и остановки городского транспорта.