Собянин: Завершена реставрация квадриги и конных скульптур Московского ипподрома

10:44

В российской столице продолжается реконструкция Центрального Московского ипподрома. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, специалисты завершили процесс реставрации главных символов ипподрома — квадриги и конных скульптур. Создателями композиции были знаменитые скульпторы Сергей Волнухин и Константин Клодт. «Реставрация требовала бережного подхода — у скульптур очень сложное строение. Каркас лошадей полностью состоит из металлических уголков, а сами скульптуры — из редкого материала: шпиатра. Это сплав из цинка, олова и добавок», - рассказал глава города.

По словам градоначальника для сохранения всех элементов было решено реставрировать их прямо на месте, на высоте более 20 м. В ходе работ специалисты очистили детали от нескольких слоев краски и ремонтных вставок, укрепили каркасы, восполнили утраты из шпиатра, запаяли трещины, восстановили авторскую пластику с помощью чеканки, нанесли на поверхность скульптур защитный состав.

Напомним, главный корпус ипподрома является объектом культурного наследия регионального значения. В здании реконструкционные работы еще идут. Продолжается отделка помещений, реставрация фасадов, прокладка инженерных сетей. Реставрацию фасадов уже удалось выполнить на 65%, параллельно на территории ипподрома строят конюшни, дополнительные здания и сооружения, а вскоре начнется благоустройство территории.