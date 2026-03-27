Собянин: Завершена реставрация квадриги и конных скульптур Московского ипподрома

10:44 27.03.2026

В российской столице продолжается реконструкция Центрального Московского ипподрома. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, специалисты завершили процесс реставрации главных символов ипподрома — квадриги и конных скульптур. Создателями композиции были знаменитые скульпторы Сергей Волнухин и Константин Клодт. «Реставрация требовала бережного подхода — у скульптур очень сложное строение. Каркас лошадей полностью состоит из металлических уголков, а сами скульптуры — из редкого материала: шпиатра. Это сплав из цинка, олова и добавок», - рассказал глава города.

По словам градоначальника для сохранения всех элементов было решено реставрировать их прямо на месте, на высоте более 20 м. В ходе работ специалисты очистили детали от нескольких слоев краски и ремонтных вставок, укрепили каркасы, восполнили утраты из шпиатра, запаяли трещины, восстановили авторскую пластику с помощью чеканки, нанесли на поверхность скульптур защитный состав.

Напомним, главный корпус ипподрома является объектом культурного наследия регионального значения. В здании реконструкционные работы еще идут. Продолжается отделка помещений, реставрация фасадов, прокладка инженерных сетей. Реставрацию фасадов уже удалось выполнить на 65%, параллельно на территории ипподрома строят конюшни, дополнительные здания и сооружения, а вскоре начнется благоустройство территории.

НОВОСТИ

11:32 27.03.2026
Китайская автокомпания SAIC внедрила человекоподобных роботов на производство
0
47
11:28 27.03.2026
Сбер назвал профессии, которым не грозит замена искусственным интеллектом
0
61
11:20 27.03.2026
Конфликт вокруг Ирана привел к скачку инфляции и замедлению роста ВВП в Европе — Bloomberg
0
81
11:05 27.03.2026
В Иране задержали группу, готовившую диверсии на стратегических объектах
0
122
11:00 27.03.2026
Нефть подорожает до $200 за баррель при продолжении конфликта вокруг Ирана — Bloomberg
0
135
10:32 27.03.2026
Житель Ульяновска задержан по подозрению в шпионаже для спецслужб Украины
0
184
10:27 27.03.2026
Собянин: Более 300 млн раз пассажиры воспользовались Некрасовской линией метро
0
170
10:20 27.03.2026
В США прошли испытания неизвестной ракеты — Florida Today
0
210
10:05 27.03.2026
Число иранских компаний в России выросло в 4,5 раза с 2022 года — СМИ
0
222
10:00 27.03.2026
Российский военный за ночь сбил 26 дронов ВСУ, летевших атаковать гражданские объекты
0
225

