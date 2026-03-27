Нефть подорожает до $200 за баррель при продолжении конфликта вокруг Ирана — Bloomberg
11:00 27.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Цены на нефть могут достичь $200 за баррель, если конфликт вокруг Ирана продлится до июня и Ормузский пролив останется перекрытым. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на аналитиков Macquarie Group.
По его информации, вероятность такого сценария оценивается в 40%, тогда как возможность окончания конфликта к концу марта аналитики определяют в 60%. В случае длительного закрытия пролива цены должны вырасти настолько, чтобы сократить исторически большой объем мирового спроса на нефть, отмечают эксперты. Отмечается, что стоимость нефти может достигнуть $200 за баррель.
Закрытие Ормузского пролива уже привело к резкому росту цен на нефть и нефтепродукты, так как через него обычно проходит около 15 млн баррелей нефти и 5 млн баррелей нефтепродуктов в день.
Новости
- 11:32 27.03.2026
- Китайская автокомпания SAIC внедрила человекоподобных роботов на производство
- 11:28 27.03.2026
- Сбер назвал профессии, которым не грозит замена искусственным интеллектом
- 11:20 27.03.2026
- Конфликт вокруг Ирана привел к скачку инфляции и замедлению роста ВВП в Европе — Bloomberg
- 11:05 27.03.2026
- В Иране задержали группу, готовившую диверсии на стратегических объектах
- 10:44 27.03.2026
- Собянин: Завершена реставрация квадриги и конных скульптур Московского ипподрома
- 10:32 27.03.2026
- Житель Ульяновска задержан по подозрению в шпионаже для спецслужб Украины
- 10:27 27.03.2026
- Собянин: Более 300 млн раз пассажиры воспользовались Некрасовской линией метро
- 10:20 27.03.2026
- В США прошли испытания неизвестной ракеты — Florida Today
- 10:05 27.03.2026
- Число иранских компаний в России выросло в 4,5 раза с 2022 года — СМИ
- 10:00 27.03.2026
- Российский военный за ночь сбил 26 дронов ВСУ, летевших атаковать гражданские объекты
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать