Нефть подорожает до $200 за баррель при продолжении конфликта вокруг Ирана — Bloomberg

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Цены на нефть могут достичь $200 за баррель, если конфликт вокруг Ирана продлится до июня и Ормузский пролив останется перекрытым. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на аналитиков Macquarie Group.

По его информации, вероятность такого сценария оценивается в 40%, тогда как возможность окончания конфликта к концу марта аналитики определяют в 60%. В случае длительного закрытия пролива цены должны вырасти настолько, чтобы сократить исторически большой объем мирового спроса на нефть, отмечают эксперты. Отмечается, что стоимость нефти может достигнуть $200 за баррель.

Закрытие Ормузского пролива уже привело к резкому росту цен на нефть и нефтепродукты, так как через него обычно проходит около 15 млн баррелей нефти и 5 млн баррелей нефтепродуктов в день.