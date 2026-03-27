В Иране задержали группу, готовившую диверсии на стратегических объектах

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Разведка Ирана задержала в провинции Керманшах группу из трех человек, которая контролировалась израильской разведывательной службой «Моссад» и готовила диверсии на стратегических объектах, а также планировала убийства иранских военнослужащих. Об этом сообщила иранская гостелерадиокомпания.

Отмечается, что при обыске места, в котором скрывались задержанные, было обнаружено оружие, боеприпасы и специальное оборудование для изготовления патронов.