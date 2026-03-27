Китайская автокомпания SAIC внедрила человекоподобных роботов на производство
11:32 27.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Шанхайская автомобильная промышленная корпорация SAIC начала использовать роботов-гуманоидов на своих производственных линиях. Об этом сообщило издание Yicai.
Робот «Нэнцзай-1» официально приступил к работе на линии серийного производства аккумуляторов для гибридного кроссовера Buick Electra E7.
Андроид совместно разработан компаниями SAIC-GM (совместное предприятие SAIC и General Motors) и AgiBot.
SAIC — одна из крупнейших автомобильных корпорация КНР. Компания базируется в Шанхае. Она производит автомобили под рядом брендов, в частности Roewe, MG, IM, Maxus, а также автобусы Sunwin. Кроме того, SAIC участвует в совместных предприятиях с General Motors и Volkswagen.
Тестирование человекоподобных роботов в автомобильной индустрии становится трендом в КНР. Так, в начале марта технологическая корпорация Xiaomi начала испытывать человекоподобных роботов на своем автомобильном производстве. В декабре 2025 года крупнейший в мире производитель аккумуляторов для электромобилей CATL приступил к внедрению андроидов на своих заводах.
