Конфликт вокруг Ирана привел к скачку инфляции и замедлению роста ВВП в Европе — Bloomberg

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейские страны уже столкнулись с экономическими последствиями конфликта на Ближнем Востоке, включая рост темпов инфляции и замедление темпов роста. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Как отмечает агентство, указанные факторы приводят к риску усугубления проблем в промышленном и экономическом секторах, а также к усилению политического напряжения. На фоне конфликта вокруг Ирана европейские страны, такие как Германия и Италия, резко снижают свои прогнозы по объемам производства и готовятся к росту цен из-за ситуации на рынке энергоносителей. Правительства ряда государств уже вводят меры поддержки домохозяйств, а центробанки рассматривают повышение процентных ставок.

«Совершенно очевидно, что в первую очередь страдают энергоемкие сектора», — заявил глава отдела экономических исследований банка Barclays Кристиан Келлер. По его словам, чем дольше продлится конфликт, «тем сильнее это отразится на всех сферах, на всех ценах на ресурсы».

По информации Bloomberg, ситуация вокруг Ормузского пролива отразилась, в частности, на химической промышленности ФРГ. Так, крупнейший в стране завод компании SKW Stickstoffwerke Piesteritz GmbH сократил производство до технического минимума в 85%. В крупной германской фирме в сфере морских контейнерных перевозок Hapag-Lloyd AG заявили, что уже сталкиваются с дополнительными еженедельными тратами в размере $40-50 млн на топливо, страховку и хранение грузов.

Как пишет агентство, тенденция увеличения подобных расходов грозит распространиться по всей цепочке поставок, что сделает жизнь дороже для всех жителей европейских стран. Так, по данным статистического управления Франции, доля домохозяйств, ожидающих более быстрого роста цен в стране в течение следующего года, «очень сильно» выросла. В Великобритании правительство вынуждено задействовать и без того ограниченные финансы для борьбы с проблемой растущей стоимостью жизни.