Сбер назвал профессии, которым не грозит замена искусственным интеллектом

Профессиям, которые связаны с физическим трудом, пока что не грозит замена искусственным интеллектом (ИИ), но в будущем роботы в них могут начать помогать людям. Об этом заявил в интервью РИА Новости первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.

В качестве примера он назвал монтажников, строителей, бетонщиков. «Пока не появятся специализированные роботы, которые будут работать на стройке, дефицит кадров в этой отрасли будет сохраняться», – уверен Александр Ведяхин.

Также он сказал, что навыки работы с ИИ стали для большинства профессий, особенно офисных, такими же обязательными, как когда-то умение работать на компьютере. Постепенно эти требования придут и к рабочим профессиям – там, где люди будут работать в паре со специализированными роботами. «И это не такое уж недалекое будущее. Я думаю, что это случится в ближайшие 3-5 лет», – считает Александр Ведяхин.

Огромный спрос на кадры говорит о том, что человек, который по каким-то причинам не нашел себя в одном направлении, может легко реализовать себя в других. В России сейчас для этого масса возможностей, подытожил первый зампред Сбербанка.