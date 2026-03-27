Сбер назвал профессии, которым не грозит замена искусственным интеллектом
11:28 27.03.2026
Профессиям, которые связаны с физическим трудом, пока что не грозит замена искусственным интеллектом (ИИ), но в будущем роботы в них могут начать помогать людям. Об этом заявил в интервью РИА Новости первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.
В качестве примера он назвал монтажников, строителей, бетонщиков. «Пока не появятся специализированные роботы, которые будут работать на стройке, дефицит кадров в этой отрасли будет сохраняться», – уверен Александр Ведяхин.
Также он сказал, что навыки работы с ИИ стали для большинства профессий, особенно офисных, такими же обязательными, как когда-то умение работать на компьютере. Постепенно эти требования придут и к рабочим профессиям – там, где люди будут работать в паре со специализированными роботами. «И это не такое уж недалекое будущее. Я думаю, что это случится в ближайшие 3-5 лет», – считает Александр Ведяхин.
Огромный спрос на кадры говорит о том, что человек, который по каким-то причинам не нашел себя в одном направлении, может легко реализовать себя в других. В России сейчас для этого масса возможностей, подытожил первый зампред Сбербанка.
НОВОСТИ
- 11:32 27.03.2026
- Китайская автокомпания SAIC внедрила человекоподобных роботов на производство
- 11:20 27.03.2026
- Конфликт вокруг Ирана привел к скачку инфляции и замедлению роста ВВП в Европе — Bloomberg
- 11:05 27.03.2026
- В Иране задержали группу, готовившую диверсии на стратегических объектах
- 11:00 27.03.2026
- Нефть подорожает до $200 за баррель при продолжении конфликта вокруг Ирана — Bloomberg
- 10:44 27.03.2026
- Собянин: Завершена реставрация квадриги и конных скульптур Московского ипподрома
- 10:32 27.03.2026
- Житель Ульяновска задержан по подозрению в шпионаже для спецслужб Украины
- 10:27 27.03.2026
- Собянин: Более 300 млн раз пассажиры воспользовались Некрасовской линией метро
- 10:20 27.03.2026
- В США прошли испытания неизвестной ракеты — Florida Today
- 10:05 27.03.2026
- Число иранских компаний в России выросло в 4,5 раза с 2022 года — СМИ
- 10:00 27.03.2026
- Российский военный за ночь сбил 26 дронов ВСУ, летевших атаковать гражданские объекты
