Сбер назвал профессии, которым не грозит замена искусственным интеллектом

11:28 27.03.2026

Профессиям, которые связаны с физическим трудом, пока что не грозит замена искусственным интеллектом (ИИ), но в будущем роботы в них могут начать помогать людям. Об этом заявил в интервью РИА Новости первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.

В качестве примера он назвал монтажников, строителей, бетонщиков. «Пока не появятся специализированные роботы, которые будут работать на стройке, дефицит кадров в этой отрасли будет сохраняться», – уверен Александр Ведяхин.

Также он сказал, что навыки работы с ИИ стали для большинства профессий, особенно офисных, такими же обязательными, как когда-то умение работать на компьютере. Постепенно эти требования придут и к рабочим профессиям – там, где люди будут работать в паре со специализированными роботами. «И это не такое уж недалекое будущее. Я думаю, что это случится в ближайшие 3-5 лет», – считает Александр Ведяхин.

Огромный спрос на кадры говорит о том, что человек, который по каким-то причинам не нашел себя в одном направлении, может легко реализовать себя в других. В России сейчас для этого масса возможностей, подытожил первый зампред Сбербанка.

НОВОСТИ

11:32 27.03.2026
Китайская автокомпания SAIC внедрила человекоподобных роботов на производство
0
66
11:20 27.03.2026
Конфликт вокруг Ирана привел к скачку инфляции и замедлению роста ВВП в Европе — Bloomberg
0
95
11:05 27.03.2026
В Иране задержали группу, готовившую диверсии на стратегических объектах
0
134
11:00 27.03.2026
Нефть подорожает до $200 за баррель при продолжении конфликта вокруг Ирана — Bloomberg
0
143
10:44 27.03.2026
Собянин: Завершена реставрация квадриги и конных скульптур Московского ипподрома
0
153
10:32 27.03.2026
Житель Ульяновска задержан по подозрению в шпионаже для спецслужб Украины
0
191
10:27 27.03.2026
Собянин: Более 300 млн раз пассажиры воспользовались Некрасовской линией метро
0
177
10:20 27.03.2026
В США прошли испытания неизвестной ракеты — Florida Today
0
219
10:05 27.03.2026
Число иранских компаний в России выросло в 4,5 раза с 2022 года — СМИ
0
230
10:00 27.03.2026
Российский военный за ночь сбил 26 дронов ВСУ, летевших атаковать гражданские объекты
0
230

