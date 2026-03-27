Пассажир поезда Томск — Адлер с мачете накинулся на попутчиков, возбуждено дело

12:00 27.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мужчина с помощью мачете попытался убить пассажиров поезда Томск — Адлер на перегоне в Новосибирской области, два человека госпитализированы. Возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

«Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. „а“, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц из хулиганских побуждений) и ч. 2 ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества)», — говорится в сообщении.

По версии следствия, в пути следования пассажирского поезда Томск — Адлер на перегоне от ст. Каргат до ст. Барабинск (Новосибирская область) один из пассажиров ударил мачете сидевшего с ним в одном купе мужчину, а также находившуюся рядом женщину. Потерпевшие при помощи других пассажиров смогли покинуть купе. По прибытии поезда на станцию Барабинск обвиняемый был задержан, потерпевшие госпитализированы в Барабинскую ЦРБ.

