Лукашенко посетит Совет мира, если это будет приемлемо для Минска
12:05 27.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко может посетить заседание Совета мира в этом году, если это будет приемлемо для белорусской стороны. Об этом ТАСС заявила пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт.
«Если заседание будет в текущем году и если это будет приемлемо для белорусской стороны, обязательно посетим этот саммит», — сказала она. Ранее Лукашенко заявил журналистам, что пообещал США посетить предстоящее заседание Совета мира. Также президент рассказал, почему не смог посетить первое заседание в Вашингтоне, которое состоялось 19 февраля. Основной причиной, по его словам, была проводимая в Белоруссии внезапная проверка боеготовности вооруженных сил.
В ходе визита в Минск в марте американская делегация передала Лукашенко предложение лидера США Дональда Трампа провести встречу на высшем уровне во Флориде.
НОВОСТИ
- 10:05 24.01.2024
- КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
- 09:32 24.01.2024
- Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
- 09:05 24.01.2024
- Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
- 20:00 23.01.2024
- ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
- 17:00 23.01.2024
- В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
- 14:32 23.01.2024
- ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
- 13:00 23.01.2024
- Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
- 12:32 23.01.2024
- НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
- 12:05 23.01.2024
- Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
- 10:20 23.01.2024
- В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
