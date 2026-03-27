0
0
156
НОВОСТИ

Лукашенко посетит Совет мира, если это будет приемлемо для Минска

12:05 27.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко может посетить заседание Совета мира в этом году, если это будет приемлемо для белорусской стороны. Об этом ТАСС заявила пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт.

«Если заседание будет в текущем году и если это будет приемлемо для белорусской стороны, обязательно посетим этот саммит», — сказала она. Ранее Лукашенко заявил журналистам, что пообещал США посетить предстоящее заседание Совета мира. Также президент рассказал, почему не смог посетить первое заседание в Вашингтоне, которое состоялось 19 февраля. Основной причиной, по его словам, была проводимая в Белоруссии внезапная проверка боеготовности вооруженных сил.

В ходе визита в Минск в марте американская делегация передала Лукашенко предложение лидера США Дональда Трампа провести встречу на высшем уровне во Флориде.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 24.01.2024
КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
0
19136
09:32 24.01.2024
Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
0
19360
09:05 24.01.2024
Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
0
18728
20:00 23.01.2024
ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
0
18983
17:00 23.01.2024
В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
0
19211
14:32 23.01.2024
ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
0
19025
13:00 23.01.2024
Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
0
20867
12:32 23.01.2024
НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
0
21038
12:05 23.01.2024
Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
0
20900
10:20 23.01.2024
В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
0
20669

Возврат к списку