Лукашенко посетит Совет мира, если это будет приемлемо для Минска

Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко может посетить заседание Совета мира в этом году, если это будет приемлемо для белорусской стороны. Об этом ТАСС заявила пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт.

«Если заседание будет в текущем году и если это будет приемлемо для белорусской стороны, обязательно посетим этот саммит», — сказала она. Ранее Лукашенко заявил журналистам, что пообещал США посетить предстоящее заседание Совета мира. Также президент рассказал, почему не смог посетить первое заседание в Вашингтоне, которое состоялось 19 февраля. Основной причиной, по его словам, была проводимая в Белоруссии внезапная проверка боеготовности вооруженных сил.

В ходе визита в Минск в марте американская делегация передала Лукашенко предложение лидера США Дональда Трампа провести встречу на высшем уровне во Флориде.