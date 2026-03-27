Грузинский народ перестал доверять ЕС — спикер парламента

12:32 27.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Грузинский народ утратил доверие к Евросоюзу после попыток свержения власти и других действий Брюсселя. Об этом заявил спикер парламента страны Шалва Папуашвили.

«Грузинский народ в том числе из-за посягательств на суверенитет утратил доверие к европейцам. Это доверие потеряно, и его нужно восстановить с их стороны. Мы не делали ничего для того, чтобы это доверие было утрачено. Это их действия — когда пытались здесь свергнуть власть, привести во власть других людей, втянуть нас в эскалацию с Россией. Из-за этого грузинский народ утратил доверие к Евросоюзу, Брюсселю», — сказал Папуашвили на брифинге.

По его словам, Грузия должна отстаивать свои интересы во взаимодействии как с Россией, так и с Европой и никому не доверять свою судьбу вслепую. «Те, кто доверился вслепую, в том числе европейцам, мы видим, сейчас погрязли в войне», — отметил спикер парламента.

