0
0
47
НОВОСТИ

Украина без зарубежной помощи может остаться без денег в течение двух месяцев — Bloomberg

13:00 27.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина может в течение двух месяцев остаться без денежных средств в бюджете, если не получит новую международную помощь. Стране в течение года понадобится 45 млрд евро зарубежной финансовой поддержки, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

В настоящее время у Киева есть бюджетные денежные средства, которых хватит до июня. Евросоюз в декабре договорился предоставить стране «военный кредит» на 90 млрд евро. Планировалось, что эти средства начнут поступать в бюджет Украины с апреля, но соблюдение этих сроков оказалось под угрозой после блокировки решения премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который добивается возобновления транзита нефти по трубопроводу «Дружба».

Этот пакет помощи будет, вероятно, оставаться в подвешенном состоянии как минимум до проведения парламентских выборов в Венгрии, которые запланированы на 12 апреля, пишет агентство. Блокировка европейской помощи осложнит для Киева переговоры с другими потенциальными кредиторами, в том числе со странами Группы семи на мероприятии Международного валютного фонда в апреле. Украина рассчитывает получить от них более 30 млрд евро, уточняет агентство.

Также противостояние Владимира Зеленского и парламента Украины осложняет выполнение Киевом условий получения кредита в 7 млрд евро от самого МВФ. Часть этих средств уже была выделена, но в июне предстоит очередная ревизия хода реформ, к которой Верховная рада должна принять необходимые законопроекты.

Наконец, Украина сталкивается со сложностями в закупках оружия у США за счет европейских стран в рамках программы PURL, пишет агентство. Киеву необходимо в 2026 году приобрести американское оружие на сумму 13 млрд евро, но эти закупки большей частью финансирует лишь небольшая группа стран.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

Возврат к списку