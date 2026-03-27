Украина без зарубежной помощи может остаться без денег в течение двух месяцев — Bloomberg

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина может в течение двух месяцев остаться без денежных средств в бюджете, если не получит новую международную помощь. Стране в течение года понадобится 45 млрд евро зарубежной финансовой поддержки, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

В настоящее время у Киева есть бюджетные денежные средства, которых хватит до июня. Евросоюз в декабре договорился предоставить стране «военный кредит» на 90 млрд евро. Планировалось, что эти средства начнут поступать в бюджет Украины с апреля, но соблюдение этих сроков оказалось под угрозой после блокировки решения премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который добивается возобновления транзита нефти по трубопроводу «Дружба».

Этот пакет помощи будет, вероятно, оставаться в подвешенном состоянии как минимум до проведения парламентских выборов в Венгрии, которые запланированы на 12 апреля, пишет агентство. Блокировка европейской помощи осложнит для Киева переговоры с другими потенциальными кредиторами, в том числе со странами Группы семи на мероприятии Международного валютного фонда в апреле. Украина рассчитывает получить от них более 30 млрд евро, уточняет агентство.

Также противостояние Владимира Зеленского и парламента Украины осложняет выполнение Киевом условий получения кредита в 7 млрд евро от самого МВФ. Часть этих средств уже была выделена, но в июне предстоит очередная ревизия хода реформ, к которой Верховная рада должна принять необходимые законопроекты.

Наконец, Украина сталкивается со сложностями в закупках оружия у США за счет европейских стран в рамках программы PURL, пишет агентство. Киеву необходимо в 2026 году приобрести американское оружие на сумму 13 млрд евро, но эти закупки большей частью финансирует лишь небольшая группа стран.