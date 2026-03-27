13:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вашингтон очевидно тяготеет к получению контроля над международной энергетической инфраструктурой. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя желание США забрать «Северные потоки» и энергетические рынки.

«США тяготеют к тому, чтобы получить под свой контроль международную энергетическую инфраструктуру — это очевидно», — сказал представитель Кремля.