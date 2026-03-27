При прогревании песка на пляжах Анапы вредного воздействия на человека не будет — Попова

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

При прогревании песка на пляжах Анапы вредного воздействия на организм человека не будет. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Даже при прогревании песка до 55 градусов не превышается допустимый гигиенический уровень. Следовательно, при прогревании песка вредного воздействия на организм человека, присутствия в атмосферном воздухе вредных веществ не будет», — сказала Попова в эфире «Вестей».