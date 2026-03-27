Агрессивная морская среда изо дня в день портит разрушенную нитку Nord Stream — Песков

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Агрессивная морская среда с каждым днем наносит все больший урон разрушенной нитке трубопровода «Северный поток». Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Главное, что они [„Северные потоки“] простаивают. Один разрушен, он портится изо дня в день — агрессивная морская среда», — сказал представитель Кремля.