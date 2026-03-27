Собянин: Более 280 жителей Рязанского района переезжают в новый дом по реновации

13:29 27.03.2026

В Москве по программе реновации жилищного фонда передан под заселение еще один новый дом - в Рязанском районе. Он построен по адресу улица Михайлова, 15, недалеко от станций «Стахановская» Некрасовской линии метро, Плющево третьего Московского центрального диаметра и Чухлинка четвертого центрального диаметра. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в новые квартиры переедут 119 семей из дома №10 по улице Коновалова.

«В Рязанском районе в Программу реновации включены 72 дома. В новостройки должны переехать примерно 14,3 тысячи человек», - сообщил глава города.

Неподалеку от дома есть скверы «Плющево» и «Ракета», Кусковский лесопарк, школы, детские сады, медицинские учреждения, магазины, спортклубы и кафе. Территория возле новостройки благоустроена – там установлены спортивная и детская площадки, зоны для тихого отдыха, современные системы освещения.

По словам градоначальника, Рязанский район в последние годы активно развивается. Тут появились новые станции Некрасовской линии метро — «Окская» и «Стахановская». Открыты остановочные пункты Вешняки и Плющево МЦД-3 и Чухлинка МЦД-4, появились новые маршруты наземного транспорта. Была построена школа, детский сад, модернизированы поликлиники, идет строительство здания образовательного комплекса на 600 мест на улице Академика Скрябина. Также отремонтирован Московский детский музыкальный театр "Поколение" и Центральная библиотека №106.

14:32 27.03.2026
Оставшиеся части танкеров в Керченском проливе будут утилизированы до конца 2026 г.
14:12 27.03.2026
Выросший в 1990-е на бывшем госимуществе бизнес хочет помочь стране — Песков
14:00 27.03.2026
Агрессивная морская среда изо дня в день портит разрушенную нитку Nord Stream — Песков
13:32 27.03.2026
При прогревании песка на пляжах Анапы вредного воздействия на человека не будет — Попова
13:12 27.03.2026
США тяготеют к получению контроля над международной энергоинфраструктурой — Песков
13:00 27.03.2026
Украина без зарубежной помощи может остаться без денег в течение двух месяцев — Bloomberg
12:32 27.03.2026
Грузинский народ перестал доверять ЕС — спикер парламента
12:20 27.03.2026
РФ ждет справедливого наказания за атаку на Русский дом в Праге — Россотрудничество
12:05 27.03.2026
Лукашенко посетит Совет мира, если это будет приемлемо для Минска
12:00 27.03.2026
Пассажир поезда Томск — Адлер с мачете накинулся на попутчиков, возбуждено дело
