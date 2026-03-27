Собянин: Более 280 жителей Рязанского района переезжают в новый дом по реновации
13:29 27.03.2026
В Москве по программе реновации жилищного фонда передан под заселение еще один новый дом - в Рязанском районе. Он построен по адресу улица Михайлова, 15, недалеко от станций «Стахановская» Некрасовской линии метро, Плющево третьего Московского центрального диаметра и Чухлинка четвертого центрального диаметра. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в новые квартиры переедут 119 семей из дома №10 по улице Коновалова.
«В Рязанском районе в Программу реновации включены 72 дома. В новостройки должны переехать примерно 14,3 тысячи человек», - сообщил глава города.
Неподалеку от дома есть скверы «Плющево» и «Ракета», Кусковский лесопарк, школы, детские сады, медицинские учреждения, магазины, спортклубы и кафе. Территория возле новостройки благоустроена – там установлены спортивная и детская площадки, зоны для тихого отдыха, современные системы освещения.
По словам градоначальника, Рязанский район в последние годы активно развивается. Тут появились новые станции Некрасовской линии метро — «Окская» и «Стахановская». Открыты остановочные пункты Вешняки и Плющево МЦД-3 и Чухлинка МЦД-4, появились новые маршруты наземного транспорта. Была построена школа, детский сад, модернизированы поликлиники, идет строительство здания образовательного комплекса на 600 мест на улице Академика Скрябина. Также отремонтирован Московский детский музыкальный театр "Поколение" и Центральная библиотека №106.
