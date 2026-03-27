Выросший в 1990-е на бывшем госимуществе бизнес хочет помочь стране — Песков
14:12 27.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Многие бизнесмены, сколотившие свое состояние в 1990-е годы на связанных с государством процессах, считают своим долгом сейчас помочь стране. Это отметил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков по итогам состоявшейся в четверг закрытой встречи главы государства с бизнесом.
Представитель Кремля рассказал, что один из участников встречи захотел сделать крупный взнос в пользу государства. «Аргументировал это один из участников тем, что подавляющее большинство участников встречи начинали как раз свой бизнес в 1990-х годах и, в основном, конечно это начало было так или иначе связано с государством», — поделился Песков.
«И поэтому сейчас просто многие считают своим долгом сделать такие взносы», — добавил пресс-секретарь.
