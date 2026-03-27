Оставшиеся части танкеров в Керченском проливе будут утилизированы до конца 2026 г.
14:32 27.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Оставшиеся части судов и установленные над ними три коффердама в Керченском проливе будут подняты и утилизированы до конца года, сообщили в пресс-службе кабмина по итогам заседания правительственной комиссии по координации работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе.
«Оставшиеся части судов и установленные над ними три коффердама будут подняты и утилизированы до конца текущего года», — сказано в сообщении.
Кроме того, в апреле — мае планируется завершить работы по откачке около 2 тысяч тонн из носовой части «Волгонефть-212». На данный момент собран основной объем разлившегося мазута.
