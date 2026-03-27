МИД Чехии осудил нападение на Русский дом в Праге — агентство
15:00 27.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Внешнеполитическое ведомство Чехии осудило нападение на Русский дом в Праге. Об этом сообщило агентство ČTK.
«Чешский МИД принципиально осуждает насильственные нападения на какие угодно объекты. Это полностью относится к инциденту у Русского дома», — привело агентство слова представителя МИД.
Руководитель Русского дома в Праге Игорь Гиренко сообщил ТАСС ранее, что здание представительства Россотрудничества в четверг подверглось нападению, неизвестные забросали его «коктейлями Молотова». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила ТАСС, что нападение на Русский дом в Праге стало варварским актом.
