МИД Чехии осудил нападение на Русский дом в Праге — агентство

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Внешнеполитическое ведомство Чехии осудило нападение на Русский дом в Праге. Об этом сообщило агентство ČTK.

«Чешский МИД принципиально осуждает насильственные нападения на какие угодно объекты. Это полностью относится к инциденту у Русского дома», — привело агентство слова представителя МИД.

Руководитель Русского дома в Праге Игорь Гиренко сообщил ТАСС ранее, что здание представительства Россотрудничества в четверг подверглось нападению, неизвестные забросали его «коктейлями Молотова». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила ТАСС, что нападение на Русский дом в Праге стало варварским актом.