НОВОСТИ

МИД Чехии осудил нападение на Русский дом в Праге — агентство

15:00 27.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Внешнеполитическое ведомство Чехии осудило нападение на Русский дом в Праге. Об этом сообщило агентство ČTK.

«Чешский МИД принципиально осуждает насильственные нападения на какие угодно объекты. Это полностью относится к инциденту у Русского дома», — привело агентство слова представителя МИД.

Руководитель Русского дома в Праге Игорь Гиренко сообщил ТАСС ранее, что здание представительства Россотрудничества в четверг подверглось нападению, неизвестные забросали его «коктейлями Молотова». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила ТАСС, что нападение на Русский дом в Праге стало варварским актом.

НОВОСТИ

16:12 27.03.2026
Глава МО Израиля объявил о планах усилить и расширить атаки на Иран
0
49
16:00 27.03.2026
В Польше за продажу горючего по завышенной цене введут штраф в $270 тыс. — законопроект
0
85
15:32 27.03.2026
Препарат для лечения спинальной мышечной атрофии начали производить в России — Голикова
0
131
15:22 27.03.2026
Ростех в два раза увеличит долю научных работников
0
145
15:12 27.03.2026
Перспективный корабль нового поколения полетит в космос в 2028 г. — Крикалев
0
157
14:53 27.03.2026
Мэр Собянин рассказал, какие парки и усадьбы Москвы обновят в этом году
0
197
14:32 27.03.2026
Оставшиеся части танкеров в Керченском проливе будут утилизированы до конца 2026 г.
0
223
14:12 27.03.2026
Выросший в 1990-е на бывшем госимуществе бизнес хочет помочь стране — Песков
0
298
14:00 27.03.2026
Агрессивная морская среда изо дня в день портит разрушенную нитку Nord Stream — Песков
0
260
13:32 27.03.2026
При прогревании песка на пляжах Анапы вредного воздействия на человека не будет — Попова
0
270

