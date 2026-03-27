Перспективный корабль нового поколения полетит в космос в 2028 г. — Крикалев

15:12 27.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пилотируемый транспортный корабль нового поколения (ПТК НП) совершит первый полет за пределы Земли в 2028 году. Об этом сообщил заместитель гендиректора Роскосмоса Сергей Крикалев.

«Скоро предстоят парашютные испытания, то есть создается уже макет корабля с моделированием систем с большой степенью подобия и будут проводиться вертолетные сбросы для испытания этого корабля. По существующим сейчас планам, в 2028 году этот корабль должен уже приступить к полетам в космос», — поделился Крикалев на встрече «Как управлять космосом: современные управленческие технологии» в Президентской академии.

