Перспективный корабль нового поколения полетит в космос в 2028 г. — Крикалев
15:12 27.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пилотируемый транспортный корабль нового поколения (ПТК НП) совершит первый полет за пределы Земли в 2028 году. Об этом сообщил заместитель гендиректора Роскосмоса Сергей Крикалев.
«Скоро предстоят парашютные испытания, то есть создается уже макет корабля с моделированием систем с большой степенью подобия и будут проводиться вертолетные сбросы для испытания этого корабля. По существующим сейчас планам, в 2028 году этот корабль должен уже приступить к полетам в космос», — поделился Крикалев на встрече «Как управлять космосом: современные управленческие технологии» в Президентской академии.
