Препарат для лечения спинальной мышечной атрофии начали производить в России — Голикова

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Производство 345 лекарств, среди которых есть препарат и для лечения спинально мышечной атрофии (СМА), началось в России. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

«Организовано производство 345 лекарственных препаратов. К ним относятся 25 наименований, включенных в перечень жизненно-необходимых и важнейших лекарственных препаратов, ранее не производимых на территории нашей страны. Они предназначены для лечения онкологических заболеваний, спинальной мышечной атрофии, гепатита С, сахарного диабета, инфаркта миокарда, тромбоза глубоких вен, эпилепсии, артрита, хронических болезней почек и дыхательных путей и других», — говорится в сообщении.

Кроме этого, в аппарате добавили, что для обеспечения технологического суверенитета началось производство ранее не производившихся в России 992 медицинских изделий.

В июле 2025 года сообщалось, что стоимость препарата для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА) в России снижена на 48%, она составила 311 887 рублей.