В Польше за продажу горючего по завышенной цене введут штраф в $270 тыс. — законопроект

16:00 27.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Штраф в размере около $270 тыс. (примерно 1 млн злотых) заплатят в Польше компании, продающие гражданам бензин и дизельное топливо по цене, превышающей установленный правительством лимит. Об этом сообщает интернет-портал money.pl. со ссылкой на законопроект правительства о стабилизации и снижении цен на горючее в стране.

В соответствии с законопроектом министр энергетики ежедневно будет объявлять предельный уровень цен на горючее, который будет вступать в силу на всей территории страны на следующий день. «Максимальную цену ежедневно будет определять министр энергетики на основании показателей средней оптовой цены и минимальных операционных расходов», — цитирует портал пояснения премьер-министра Дональда Туска.

Компании, продающие горючее по ценам выше этого лимита, будут оштрафованы на сумму до 1 млн злотых. Штраф будет накладываться Национальным налоговым управлением.

В четверг правительство Польши сообщило о намерении снизить НДС на топливо с 23% до 8% для того, чтобы сдержать рост цен на энергоносители, вызванный войной США и Израиля против Ирана.

