Глава МО Израиля объявил о планах усилить и расширить атаки на Иран

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Атаки Армии обороны Израиля на Иран будут усиливаться и распространятся на новые цели и районы. Об этом заявил министр обороны еврейского государства Исраэль Кац.

«Атаки Армии обороны Израиля на Иран будут усиливаться и распространятся на дополнительные цели и районы, которые задействованы в создании и использовании оружия против израильских граждан», — сказал Кац, чьи высказывания приводит портал Ynet.

По словам Каца, Израиль предупредил Иран о «необходимости прекратить ракетные обстрелы гражданского населения Израиля». «Обстрелы продолжаются, поэтому они (Иран — прим. ТАСС) заплатят высокую, постоянно растущую цену», — добавил глава израильского Минобороны.