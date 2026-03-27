Глава МО Израиля объявил о планах усилить и расширить атаки на Иран
16:12 27.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Атаки Армии обороны Израиля на Иран будут усиливаться и распространятся на новые цели и районы. Об этом заявил министр обороны еврейского государства Исраэль Кац.
«Атаки Армии обороны Израиля на Иран будут усиливаться и распространятся на дополнительные цели и районы, которые задействованы в создании и использовании оружия против израильских граждан», — сказал Кац, чьи высказывания приводит портал Ynet.
По словам Каца, Израиль предупредил Иран о «необходимости прекратить ракетные обстрелы гражданского населения Израиля». «Обстрелы продолжаются, поэтому они (Иран — прим. ТАСС) заплатят высокую, постоянно растущую цену», — добавил глава израильского Минобороны.
