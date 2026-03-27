НОВОСТИ

Глава МО Израиля объявил о планах усилить и расширить атаки на Иран

16:12 27.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Атаки Армии обороны Израиля на Иран будут усиливаться и распространятся на новые цели и районы. Об этом заявил министр обороны еврейского государства Исраэль Кац.

«Атаки Армии обороны Израиля на Иран будут усиливаться и распространятся на дополнительные цели и районы, которые задействованы в создании и использовании оружия против израильских граждан», — сказал Кац, чьи высказывания приводит портал Ynet.

По словам Каца, Израиль предупредил Иран о «необходимости прекратить ракетные обстрелы гражданского населения Израиля». «Обстрелы продолжаются, поэтому они (Иран — прим. ТАСС) заплатят высокую, постоянно растущую цену», — добавил глава израильского Минобороны.

НОВОСТИ

16:00 27.03.2026
В Польше за продажу горючего по завышенной цене введут штраф в $270 тыс. — законопроект
0
85
15:32 27.03.2026
Препарат для лечения спинальной мышечной атрофии начали производить в России — Голикова
0
131
15:22 27.03.2026
Ростех в два раза увеличит долю научных работников
0
145
15:12 27.03.2026
Перспективный корабль нового поколения полетит в космос в 2028 г. — Крикалев
0
157
15:00 27.03.2026
МИД Чехии осудил нападение на Русский дом в Праге — агентство
0
184
14:53 27.03.2026
Мэр Собянин рассказал, какие парки и усадьбы Москвы обновят в этом году
0
197
14:32 27.03.2026
Оставшиеся части танкеров в Керченском проливе будут утилизированы до конца 2026 г.
0
223
14:12 27.03.2026
Выросший в 1990-е на бывшем госимуществе бизнес хочет помочь стране — Песков
0
298
14:00 27.03.2026
Агрессивная морская среда изо дня в день портит разрушенную нитку Nord Stream — Песков
0
260
13:32 27.03.2026
При прогревании песка на пляжах Анапы вредного воздействия на человека не будет — Попова
0
270

