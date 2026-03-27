Число голодающих в мире может увеличиться на 45 млн из-за ближневосточного конфликта — ООН

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число голодающих в мире может увеличиться на 45 млн из-за нарушения цепочек поставок и изменения транспортных маршрутов в результате войны в Иране и ближневосточного конфликта в целом. Об этом заявила директор по цепочкам поставок Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Коринн Флейшер.

Она пояснила, что из-за рисков и повышения страховой стоимости прохождения по Ормузскому проливу, где суда организации пользовались гуманитарным приоритетом, приходится менять маршруты. «Сложившаяся ситуация влияет не только на страны региона, но имеет глобальное воздействие», — сказала она в сообщении, размещенном на странице организации в соцсети X.

Флейшер привела в пример доставку гуманитарной помощи в Афганистан, где в ней нуждаются 16 млн человек. Она пояснила, что маршрут через Пакистан невозможен из-за конфликта с Афганистаном, Суэцкий канал тоже небезопасен, в итоге приходится огибать весь Африканский континент, чтобы в итоге через Гибралтар и Средиземное море через Турцию, Туркменистан и Азербайджан доставлять грузы.

«Помимо немедленных последствий для цепочек поставок, в более далекой перспективе с острым голодом могут столкнуться в мире на 45 млн человек больше», — резюмировала она.