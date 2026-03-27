Мэр Собянин рассказал, какие парки и усадьбы Москвы обновят в этом году

Для московских парков культуры и отдыха 2025 год стал рекордным по количеству посетителей. Посещаемость этих городских пространств увеличилась более чем в 1,5 раза, там побывали более 282,5 млн человек. По словам мэра Сергея Собянина, одним из значимых событий в этой сфере стало открытие Царской набережной в музее заповеднике «Коломенское». Там появился променад протяженностью 3,5 км, которые оказался востребован горожанами и стал очень популярен. Были также завершены основные работы первого и второго этапов комплексного благоустройства и реабилитации парка «Сокольники», сообщил мэр.

По данным городских властей, прошлым летом в парках культуры и отдыха работали 14 бассейнов и 150 пикниковых зон, а зимой - 31 каток, 80 лыжных трасс, 21 горка для катания на тюбингах и ледянках, две керлинговые зоны.

Модернизация парковых пространств продолжится и в нынешнем году. Работы будут идти и в Парке Горького, и в парке «Сокольники» и в музее-заповеднике «Коломенское». Планируются работы в музее-заповеднике «Кузьминки-Люблино», усадьбе Останкино, Саду имени Баумана, парках имени Юрия Лужкова, «Красная Пресня», Москворецком и Лефортовском парках.