Ростех в два раза увеличит долю научных работников
15:22 27.03.2026
К 2036 году доля работников с высшим образованием в структуре Ростеха вырастет с нынешних 5% до 10%, а доля инженеров увеличится на четверть — с 15% до 20%, сообщили в Госкорпорации. Около 30% кадрового состава составит новая категория специалистов — так называемые «фиолетовые воротнички» или прединженеры: высококвалифицированные рабочие с компетенциями в области ИИ, робототехники и цифровых технологий.
Для обеспечения притока кадров Ростех уже ведет активную профориентационную работу: сотрудничает со школами, проводит олимпиады и чемпионаты, а также поддерживает федеральные проекты, охватывающие сотни тысяч школьников ежегодно.
«Наша совместная работа с профильными министерствами, АСИ, властями регионов дает свои результаты. Чтобы усилить эффект, необходимо синхронизировать федеральную, региональную и корпоративную повестки по работе с молодым поколением», - отметил заместитель гендиректора Госкорпорации Ростех, член Бюро Союза машиностроителей России Николай Волобуев.
Такие образовательные треки в ведущих вузах страны — «Крылья Ростеха», «Код Ростеха», «Ростех.Биотехмед», «Ростех.Качество», «Ростех.Арсенал» — выстроены с учетом требований Индустрии 4.0 и 5.0 и направлены на подготовку разработчиков и интеграторов интеллектуальных производственных решений.
В числе востребованных в перспективе профессий — инженер-биотехнолог со знанием ИИ, разработчик ферритовых СВЧ-устройств, архитектор информационной безопасности, кибераналитик, инженер фотонных систем, проектировщик цифровых двойников, водитель-испытатель беспилотных машин и другие.
«Путь в эти профессии начинается с инженерных классов, проектов «Россия – мои горизонты», «Билет в будущее», «Классная тема», Многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда», Инженеров будущего, колледжа «Логос» － программ Ростеха и Союза машиностроителей, доказавших свою эффективность по привлечению ребят в высокотехнологичные отрасли», - рассказала директор по персоналу Госкорпорации Ростех Юлия Цветкова.
