Роспотребнадзор предложил засыпать пляжи Анапы чистым песком на 50 см — Попова

17:00 27.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Специалисты Роспотребнадзора предложили засыпать пляжи Анапы чистым песком на 50 см. При использовании такой технологии рисков для здоровья людей не наступит, сообщила журналистам глава ведомства Анна Попова.

«Для того, чтобы исключить контактный путь попадания на кожу, мы и предложили засыпку чистым песком пляжа на глубину не менее 50 см. Это важно, это ученые академии наук оценили. И при таком содержании и исполнении подсыпки пляжа риска для здоровья человека, и в первую очередь для здоровья детей, не наступит», — сказала Попова.

Она подчеркнула, что ведомство проводит мониторинг и гигиеническую оценку состояния морской воды, пляжа и атмосферного воздуха в зоне ЧС в Керченском проливе.

«На сегодняшний день за весь период мы провели более 245 000 самых разных исследований различных объектов окружающей среды. Хочу напомнить, что в предыдущем и грядущем сезонах рисков для Черноморского побережья на всем протяжении, за исключением зоны ЧС, мы не видим. И эти зоны совершенно доступны и свободны для отдыха в летний грядущий период», — сказала Попова.

